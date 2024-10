Område på Grünerløkka i Oslo sperret av etter funn av gjenstand som kan inneholde eksplosiver

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Et område på nedre Grünerløkka er sperret av etter at det trolig var folk på dugnad som fant en gjenstand som kan inneholde eksplosiver.

– Politiet sperrer av et område ved et boligkvartal etter funn av en mistenkelig gjenstand. Det er mistanke om at gjenstanden kan inneholde eksplosiver, men dette er foreløpig ukjent, skriver operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo politidistrikt i politiloggen.

Han forteller at gjenstanden antakelig er funnet i forbindelse med en dugnad i et borettslag.

– Politiets bombegruppe er på vei til stedet, skriver Nysæter.

