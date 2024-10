Helse nord med budsjettavvik på en halv milliard kroner

Underskuddet og det negative budsjettavviket fram til august framgår av det regionale helseforetakets 2. tertialrapport, som styret skal behandle 30. oktober, skriver NRK.

Her kommer det også fram at styret venter at underskuddet for 2024 kommer til å ende på 350–400 millioner kroner. Det negative budsjettavviket blir dermed på 650 til 700 millioner kroner, ifølge kanalen.

I fjor ble fasiten et underskudd på 407 millioner kroner for Helse nord. Det var en kraftig økning fra 2022, da foretaket endte med 269 millioner kroner i underskudd.

