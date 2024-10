Solberg om skolekuttet i Innlandet: Tøft, men nødvendig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Noen ganger må politikere ta tøffe, men nødvendige beslutninger. Selv om det er upopulært. Hvis ikke er det ingen som styrer, og da vil på sikt alle tape, sier Solberg etter vedtaket i Innlandet om å legge ned seks skoler og skolesteder.

Et flertall bestående av Høyre, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne sørget for at bestemmelsen om å legge ned skolene og med det påføre flere hundre elever i videregående skoler i bygdene timelange bussreiser eller en tilværelse på hybel eller internat i årene framover.

Bakgrunnen for de dramatiske tiltakene er et fall på 3500 færre elever i videregående i Innlandet de siste årene. Befolkningsframskrivingen de neste årene viser at trenden fortsetter.

– Det som nå skjer i Innlandet, er noe vi dessverre kommer til å se flere steder fremover. Vi blir flere eldre her i landet, samtidig som vi får færre barn enn før. Strammere budsjetter og en samfunnsutvikling der flere og flere ønsker å bo i bygdebyer og byer, heller enn i små bygder, er noe politikerne må forholde seg til og innrette tjenestene etter. Ellers gjør de ikke jobben sin, sier Solberg.

