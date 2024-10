Kripos-rapport: Opptil 2000 nordmenn kan ha bestilt overgrep på nett det siste året

– Det er viktig at internett ikke blir et fristed for seksuell utnyttelse av barn, og at nordmenn som bidrar til voldtekt av barn i utlandet, blir straffeforfulgt, sier Lise Matheson, som leder seksjon for seksuelle overgrep mot barn i Kripos.

De har nå laget en rapport om omfanget av direkteoverførte bestillingsovergrep, som seksuelle overgrep mot barn som direkteoverføres med video via internett til kjøpere som bestiller og betaler for overgrepene.

Ifølge rapporten er det sannsynlig at mellom 400 og 2000 nordmenn har kjøpt slike overgrep i løpet av det siste året. Trolig er antall overgrep som er begått av nordmenn langt høyere, fordi en gjerningsperson kan begå mange overgrep i løpet av et år.

Jenter i barneskolealder

Ofrene er ifølge Kripos i all hovedsak jenter i slutten av barneskolealder som blir solgt av sine foreldre, andre slektninger eller naboer.

De aller fleste som selger slike overgrep, er bosatt på Filippinene.

Fordi denne kriminaliteten ikke anmeldes av andre enn politiet, har gjerningspersoner i Norge i mange år trolig kunnet føle seg trygge mens de gjentatte ganger bestiller og ser på direktesendte voldtekter av barn i fattige land.

Personene som kjøper direkteoverførte bestillingsovergrep, er nærmest utelukkende menn og kommer fra alle samfunnslag. Overvekten av personene er likevel single, og i det norske utvalget var gjennomsnittsalderen på mennene 52 år.

Ny metode avdekker overgriperne

Kripos skriver at de for fem år siden utviklet en ny metode som gjør at politiet systematisk kan oppdage slike overgrep. De vil ikke gå i detalj om hva metoden går ut på.

– Med metoden har Kripos skaffet unik kunnskap om nordmenn som kjøper DOBO. Vi har anmeldt nordmenn og sørget for at filippinske barn har blitt reddet ut av overgrep, sier Matheson.

Hun sier at tiden der gjerningspersonene i Norge kan føle seg trygge på å ikke blir tatt for slike nettovergrep, er forbi.

– Nå har vi en metode der vi systematisk avdekker norske menn som bestiller voldtekt av barn i fattige land, sier hun.

