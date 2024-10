Bane Nor og Norske tog forklarer: Derfor går togturen til helvete

Nylig kunne Dagsavisen fortelle om klagestorm mot Vy som følge av mange forsinkede og innstilte tog i år. Prognosene tilsier nærmere 118.000 henvendelser før årets utløp, 31 prosent flere enn i fjor.

– Den overordnede forklaringen er at punktligheten på tog i Norge er dårligere enn tidligere, samt at Vy har hatt for få tilgjengelige tog, noe som har ført til færre sitteplasser på tog og trengsel. Og innstilte tog, forklarte kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

Mer slitasje

Hva har så Bane Nor – som drifter, vedlikeholder og bygger jernbane, og Norske tog – som leier ut tog til både Vy, SJ og Go-Ahead, å si til dette?

La oss starte med Bane Nor.

– Det er ulike årsaker til forsinkelsene og innstillingene i år, sier Anne Kirkhusmo, presseansvarlig i Bane Nor, før hun begynner å ramse opp:

30 prosent av forsinkelsene skyldes feil på infrastrukturen.

17 prosent skyldes feil på tog eller manglende togsett.

Resten skyldes ytre forhold som ekstremt vær… (sist vinter i form av mye snø, kulde og vind, opplyser Kirkhusmo også)

Og følgeforsinkelser.

En følgeforsinkelse er en forsinkelse som oppstår på grunn av avhengigheter mellom togene i jernbanenettverket.

– Over tid har det også vært en sterk økning i togtrafikken, påpeker Kirkhusmo.

– Det er bra for klimaet og miljøet, men betyr mer slitasje på infrastrukturen. Med mye gammel infrastruktur, over 90 prosent enkeltspor og så mange tog på skinnene, sprer en enkelt feil seg til flere tog og får ofte store konsekvenser.

100 år gammelt

– Vi beklager selvfølgelig at vi ikke alltid kan levere det tilbudet vi skal, understreker Kirkhusmo.

– Men av og til oppstår feil.

Samtidig er det ikke alltid gjort i en håndvending å rette opp i disse feilene, spesielt når været har vært voldsomt.

– Det tar tid å utbedre skader etter ekstremvær, særlig når skadene er omfattende og skjer på flere steder, påpeker Kirkhusmo.

– Mye av jernbanens underbygning – det vil si underlaget som sviller og spor ligger på, er rundt 100 år gammelt, og ble bygget av de massene som da var på stedet, og de var gjerne av ulik kvalitet. Ofte vil det være behov for omfattende utskiftning av masser når slik underbygning skal repareres.

– Hadde banen vært bygd på den typen masser som dagens regelverk krever, ville trolig skader vært unngått eller raskere utbedret etter ekstremværet «Hans» (i august i fjor, journ. anmrk).

Bedre på lengre sikt

Samtidig kan det komme til å ta lang tid før antallet framtidige feil kan bli færre.

– Vi jobber forebyggende og kontinuerlig med vedlikehold og fornyelse av eksisterende infrastruktur. I løpet av en tiårsperiode skifter vi i tillegg ut signalanlegget i hele landet, opplyser Kirkhusmo.

Konsekvensene av klimaendringene er også et høyaktuelt tema for Bane Nor.

– Vårt arbeid med klimatilpasning pågår kontinuerlig som en integrert del av vår drift av jernbanen. Vi har gjort og gjør en betydelig innsats for å redusere risikoen for driftsstans som resultat av flom og skred, forteller Kirkhusmo.

– Effekten av tiltak for å få en mer driftsstabil jernbane kan være vanskelig å måle på kort sikt fordi hendelser inntreffer uregelmessig.

Men…

– På lengre sikt ser vi i Bane Nor likevel tydelig effekt, og vi blir stadig bedre rustet mot ekstremvær, forsikrer Kirkhusmo.

Tatt ut av trafikk

Infrastruktur som fungerer er én ting, tog som kan bruke den, er minst like viktig. Hva er så forklaringen på at «Vy har hatt for få tilgjengelige tog», som Åge-Christoffer Lundeby i Vy opplyste til Dagsavisen?

– Er det riktig at Vy har hatt færre tog enn de har ønsket i år?

– Leiekontrakten er slik at Vy leier et gitt antall tog, inklusive reservetog. Hvor mange tog som er fordelt til de ulike togoperatørene i Norge, er bestemt av Jernbanedirektoratet, svarer Øystein Risan.

Han er administrerende direktør i Norske tog, som altså står for utleien av togene i Norge.

– Det vil variere hvor stor andel av togene som står på grunn av feil eller oppgradering til enhver tid, fortsetter Risan.

– Vy hadde fem tog de valgte å ta ut av trafikk i noen uker i høst etter installasjon av ERTMS-ombordutstyr fra Norske tog. Men disse togene er nå i drift igjen, fortsetter Risan.

ERTMS er det digitale signalsystemet som skal komme på plass i løpet av det kommende tiåret, som Anne Kirkhusmo i Bane Nor fortalte om.

– Burde kjøpt flere tog

– Generelt vil jeg si at det dessverre er slik ­ – som for jernbanen generelt, et etterslep både på vedlikeholdet og fornyelsen av togmateriellet, fortsetter Risan.

– Det er lett å se i bakspeilet at det burde vært kjøpt flere tog tidligere. Som det er nå har vi for få og for gamle tog i Norge. Heldigvis har vi nå inngått kontrakter for levering av både nye lokaltog og nye fjerntog som gjør at den store fornyelsen av togparken som startet i 2012, kan fortsette. Kontraktene som er inngått kan brukes for å skaffe enda flere nye tog etter hvert, hvis politikerne ønsker det.

– Utfordringene er størst med det eldste togmateriellet, så jo mer vi fornyer, jo mer av utfordringene løser vi. Vi får ikke levert noen nye tog i år, men de første nye lokaltogene kommer til Norge neste år for uttesting. De må testes grundig før de settes i drift fra 2026.

Ville gi bort tog

Slik situasjonen er nå, er alle togene Norske tog eier, utleid.

– Så det finnes ikke reservetog ut over dem som Vy har, påpeker Risan.

Likevel planla norske myndigheter å donere norske tog til Ukraina. Meningen var å levere fire togsett denne våren, men så meldte ukrainske myndigheter at det ikke var praktisk gjennomførbart å ta imot disse togene.

I en pressemelding i begynnelsen av september, varslet regjeringen at den derfor ville undersøke om det var noen andre europeiske land som kunne tenke seg å kjøpe dem.

– Hva har skjedd med disse togene?

– Vi har fremdeles disse og noen få togsett til av samme type som fortsatt er i bruk av SJ i nord. Disse er planlagt faset ut, da de har nådd sin tekniske levealder, svarer Risan.

– Kan det være aktuelt å sette dem i trafikk andre steder, for eksempel på strekninger som Vy trafikkerer?

– Dette er små dieseltog som ikke er egnet for trafikk i Oslo-området. Om det er et ønske om å bruke disse andre steder for en periode, er det selvfølgelig mulig.

