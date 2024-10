Dag Johan Haugeruds «Sex» vinner Nordisk råds filmpris

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bare en liten håndfull filmskapere har vunnet Nordisk råds filmpris to ganger. Haugerud er den første norske – når «Sex» føyer seg til «Barn», oppvekstskildringen han vant med i 2020.

Utenom Haugerud har bare én annen norsk regissør tidligere vunnet den gjeve, nordiske prisen, opprettet i 2002, og det er Joachim Trier med «Louder Than Bombs» i 2016.

– Dette er stort, sier Dag Johan Haugeruds faste samarbeidspartner Yngve Sæther i produksjonsselskapet Motlys. Han har produsert «Sex» sammen med Hege Hauff Hvattum. Det gjør dem dermed til medvinnere av prisen – siden den deles mellom regissør, manusforfatter og produsent.

– Setter den høyt

– Man blir jo glad for alle priser, og jeg setter denne filmprisen høyt, også fordi den deles ut sammen med den langt eldre litteraturprisen, sier Dag Johan Haugerud, som er forfatter og alltid skriver sine egne manus.

Han setter stor pris på juryens begrunnelse, som tar tak i det han gjerne vil med filmene sine:

– Det er å sette i gang en samtale, få folk til å tenke annerledes, og lage filmer som også snakker til intellektet, ikke bare følelsene, sier filmskaperen til NTB.

Betyr mye

Filmtrilogien som «Sex» er en del av, omfatter «Drømmer» og juleklare «Kjærlighet». De ble laget med tanke på å få Haugeruds filmer sett også utenfor Norges grenser.

«Sex» har begeistret i Danmark og Sverige, skal ha premiere på Island nå, og er solgt til over 40 land ute i verden. Allerede kan filmen skilte med fire Amanda-priser og tre priser fra Berlinalen.

Yngve Sæther sier at Nordisk råds filmpris kan bety mye for en arthousefilm som ikke blir sett av hundretusener på kino.

– Det er en anerkjennelse av kvalitet. En slik pris kan gi filmen et lengre liv, også på kino, tror han.

Tredje gang

Dette er tredje gang at Haugerud er aktuell til Nordisk råds filmpris: Han ble også nominert i 2013 for langfilmdebuten «Som du ser meg».

– Kombinasjonen humor og alvor. Han holder en hverdagslig tone, som er veldig menneskelig, og han ser oss mennesker, sier hans faste produsent om hvorfor filmene til Haugerud slår an i den nordiske prissammenhengen – gang på gang.

Sæther legger ikke skjul på at det er krevende å skaffe finansiering i et dels kommersielt styrt landskap. Han røper at det først ble avslag på støtte til en kortere versjon av «Sex».

– Vi bygde ut den og de to andre filmene – og da gikk det hele veien.

