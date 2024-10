Advokaten til Brigitte Tengs’ fetter saksøker staten

– Justis- og beredskapsdepartementet vil gi meg tre millioner kroner for denne jobben. Det er langt under det jeg mener at jeg har krav på. Min sønn, som er økonom, har regnet på dette. Han kommer til at jeg ville fått like mye om jeg gikk til Nav i denne perioden, sier Sjødin til Aftenbladet.

Sjødin bisto fetteren til Birgitte Tengs etter at han i 1995 ble dømt for drapet på jenta fra Karmøy. Den sivilrettslige dommen ble opphevet først i november 2022, over 24 år etter at den ble avsagt i Stavanger tinghus.

Sjødin har både jobbet for frifinnelsen av og med erstatningssaken til fetteren. Han skal ha nedlagt rundt 4500 arbeidstimer. Han måtte etter hvert selge huset for å kunne fortsette arbeidet.

En 92 sider lang stevning mot Justis- og beredskapsdepartementet vil bli oversendt retten de nærmeste dagene.

– Det første som skjer, er at partene vil bli kalt inn til et saksforberedende møte. Forhåpentligvis forenes vi nå når departementet får lest den 92 sider lange dokumentasjonen, sier Sjødin.