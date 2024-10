Kvinnen som ble dømt for falsk forklaring etter 25. juni-terroren, anker ikke

– Bakgrunnen for dette er ikke at hun erkjenner det hun er domfelt for, men at hun ikke orker tilleggsbelastningen en eventuell ankerunde ville medføre, skriver kvinnens forsvarer, Petar Sekulic, til Aftenposten.

Kvinnen ble i begynnelsen av oktober dømt til 90 dagers fengsel, hvorav 60 dager ble gjort betinget, for falsk forklaring.

Hun fortalte i politiavhør at hun ble skutt under terrorangrepet, men Oslo tingrett skrev i dommen at det ikke er funnet beviser for dette.

«Det fremstår som åpenbart at forklaringen er oppdiktet og usann.», skrev tingretten.