Privatisering av sykehjem: Må utlyse konkurransen på nytt

Byrådet i Oslo besluttet å konkurranseutsette Abildsøhjemmet, Bjølsenhjemmet og Uranienborghjemmet.

For konkurransene om drift av Abildsøhjemmet og Bjølsenhjemmet gjennomfører Sykehjemsetaten nå evaluering av de innkomne tilbudene, men det for de to andre ble konkurransen lyst ut på nytt 10. oktober.

Saklig grunn

«Det hadde kommet inn to tilbud innen fristen, hvorav ett tilbud ble avvist som følge av at minimumskrav i konkurransen ikke var oppfylt. Siden det kun gjensto én tilbyder i konkurransen, vurderte etaten at det forelå saklig grunn for avlysning. Det følger av praksis fra Klagenemnd for offentlige anskaffelser og EU-domstolen at det er saklig grunn til å avlyse konkurransen, når det kun gjenstår ett tilbud og det dermed ikke blir en reell konkurranse», skriver Sykehjemsetaten i en pressemelding.

Sykehjemsetaten planlegger oppstart av kontrakt for drift av disse fire sykehjemmene i løpet av mai/juni neste år, men dette kan bli utsatt.

Rødts gruppeleder i bystyret, Siavash Mobasheri mener dette er et mislykket eksperiment fra byrådets side.

– Når byrådet nærmest må tigge private aktører om å drive sykehjemmene, står privatiseringsprosjektet avkledd som en fullstendig fiasko. Det er et ideologisk prosjekt som har slått feil og nå koster Oslo dyrt – både i ressurser og muligheten til å gi eldre trygghet, sier han til Dagsavisen.

– I stedet for å sikre stabile arbeidsvilkår og tjenester, kaster byrådet ansatte og beboere ut i en uforutsigbar situasjon. Dette er en sløsing med både penger og tillit i eldreomsorgen, alt drevet av ideologiske skylapper. Høyre-Venstre-byrådet insisterer på å privatisere, selv når det ikke er nok aktører som vil ta på seg ansvaret. Dette viser at de setter ideologi foran behovene i eldreomsorgen, og det er de ansatte og de eldre som betaler prisen, sier han.

Uttalelse

Seniorrådet i Bydel Søndre Nordstrand, er svært kritiske til privatiseringen, og i en uttalelse til byrådet skrev de torsdag:

«Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand viser til uttalelsen et samlet eldreråd i bydelen har utarbeidet vedrørende konkurranseutsetting av Kantarellenhjemmet og ber bydelens administrasjon om å formidle denne uttalelsen sammen med bydelsutvalgets tilslutning til byrådet: Et samlet eldreråd i bydel Søndre Nordstrand og bydelsutvalget i samme bydel ser med stor bekymring på at byrådet har satt Kantarellenhjemmet på sin liste over sykehjem som skal konkurranseutsettes, og at driften er lagt ut på anbud. Det er bare litt over to år siden kommunen tok tilbake driften av sykehjemmet, og ansatte og beboere fortjener ikke å bli utsatt for skiftende politikk på denne måten. Nå var det blitt ro i driften og sykefraværet har gått ned, og så må de ansatte igjen forholde seg til nye rutiner, nye systemer og nye arbeidsvilkår. Merarbeidet og usikkerheten dette skaper, vil nødvendigvis gå ut over driften».

– En ustabil driftssituasjon med manglende tilbydere og avlyste anbudsrunder svekker kvaliteten på omsorgen og skaper utrygghet for både ansatte og beboere. Dette handler ikke lenger om kvalitet i eldreomsorgen, men om byrådets ideologiske stahet. Når privatiseringen mislyktes så til de grader, burde de innse at det er på tide å revurdere kursen – i stedet for å tvinge gjennom et prosjekt ingen vil ha, mener Mobasheri.

Leder av Bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand, Ola Mannsåker (Ap) hadde helst sett at Kantarellenhjemmet forble kommunalt.

– Etter at det ikke var noen tilbydere burde de lagt konkurransen på is, og sagt at «OK, vi prøvde, men fikk det ikke til, så derfor lar vi det forbli kommunalt», sier Mannsåker til Dagsavisen.

– Konkurranseutsettingen skaper mye usikkerhet, både for de ansatte, og for beboerne, sier han.

Kastet vekk millioner

Byråd for helse, Saliba Andreas Korkunc (H), ber Siavash Mobasheri puste med magen.

– Etter at det rødgrønne byrådet kastet vekk titalls millioner på å rekommunalisere sykehjem, ligger det private markedet nede med brukket rygg. Da er det ikke uventet at det kan ta litt tid å få inn nok tilbud. Vi er trygge på at det er riktig å slippe alle gode krefter til i Oslo. Byrådet har besluttet at fire sykehjem skal konkurranseutsettes, og det er ingen endring i dette, sier han til Dagsavisen.

Helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H). (Lise Åserud/NTB)

– Det at en konkurranse lyses ut på nytt er ikke uvanlig, og bekrefter på ingen måte at Rødts maniske motstand mot private aktører er riktig. Fjorårets valgresultat viste tydelig at dette er en politikk byens innbyggere ønsker, og det er byrådet opptatt av å levere på. Vi er opptatt av at dette gjøres skikkelig, og vi har full tillit til at Sykehjemsetaten gjennomfører anskaffelsen på en måte som blir god både for beboerne og de ansatte, sier helsebyråden.

