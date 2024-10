Kraftig nedgang i innleie i Helse sør-øst

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tall Aftenposten har hentet inn, viser at utgiftene til innleie av sykepleiere for Helse sør-øst, sank fra 189 millioner kroner til 88 millioner kroner fra første halvår i fjor til første halvår i år.

Innleie av leger gjennom byråer sank fra 156 millioner til 151 millioner, mens innleie av annet helsepersonell ble halvert fra 28 til 14 millioner kroner.

Dette betyr at de samlede utgiftene til vikarbyråer på Øst- og Sørlandet sank med nesten en tredel i første halvår i år.

– Det kan jo være positivt, gitt at tjenestetilbudet er opprettholdt. Vi ønsker at budsjettene går til fast ansatte. Men hvis nedgangen i innleie skyldes dårligere tjenestetilbud, mer overtid eller at ventetiden er blitt lengre, så er nedgangen ikke positiv, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet.

Ifølge Aftenpostens gjennomgang er det Helse sør-øst som har hatt den største nedgangen i innleieutgifter, men også Helse nord har nedgang. Helse Midt-Norge og Helse vest har en økning.

