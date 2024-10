Guri Melby fikk topplassen på Oslo Venstres stortingsliste

– Jeg er stolt og glad over at Oslo Venstre i dag har valgt meg som sin toppkandidat til stortingsvalget neste år. Jeg er svært motivert for den lange valgkampen vi nå er i gang med, for dette landet trenger en ny regjering. Det skal jeg bruke det neste året til å bidra til at vi får, sier Melby.

Hun kaller den sittende regjeringen den mest byfiendtlige landet har hatt noen gang, og mener det haster for Oslo og storbyene å bytte den ut. Med Venstre i posisjon er hun klar på at det skal bli fart på klimakuttene, byenes inntekter skal ikke lenger tappes, og hun vil også gjøre noe med det hun kaller en dramatisk økning i skolefraværet.

– Vi går til valg på en klimapolitikk som faktisk kutter utslipp, en skole hvor alle barn opplever mestring og motivasjon, tettere internasjonalt samarbeid i en svært urolig verden, og en næringspolitikk som heier på og støtter de som skaper verdier i dette landet. Det trenger Norge og Oslo, sier Melby.

På andreplassen på Oslo Venstres stortingsliste havnet stortingsrepresentant og storbypolitisk talsperson Grunde Almeland.

– Oslo og storbyene har noen særegne utfordringer og har langt flere av de innbyggerne som har det aller tyngst i samfunnet. Regjeringen sprer derimot penger og hjelp tynt utover landet og glemmer de innbyggerne som trenger staten aller mest, sier Almeland.

Han sier landet trenger en ny regjering som fører en fordomsfri ruspolitikk, der man går fra straff til hjelp og øker barnetrygden kraftig til familier med svak økonomi.

