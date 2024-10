Problemene med nødnumrene er rettet – overvåker situasjonen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var Agder politidistrikt klokken 1.43 først meldte om at det var problemer med nødnumrene over hele landet. Da ble det opplyst at Telenor jobbet med å rette feilen.

– Ifølge Telenor skal feilen nå være rettet, oppdaterte politidistriktet klokken 2.26.

– Per nå håper vi på at det skal være mulig å få kontakt med alle nødetatene. Vi ser litt kritisk på at 112, 110 og 113 ikke er tilgjengelig, sa Geir Arne Nessa, beredskapsvakt i Politidirektoratet, til NRK ved 3-tiden.

Nessa sier de vil overvåke situasjonen gjennom natten.

Årsaken til problemene er foreløpig ikke kjent.