Politijurist frifunnet for tjenestefeil

Politijuristen ble tiltalt av Spesialenheten for politisaker etter at han nektet å godta et forelegg for grovt uaktsom tjenestefeil. Under etterforskningen av en straffesak besluttet han å ransake en mobiltelefon.

Retten frifant politijuristen fordi han, etter rettens vurdering, verken har handlet sterkt klanderverdig eller er sterkt å bebreide for feilen. De konkluderte med at tjenestefeilen verken er grov eller at han har vært grovt uaktsom.

Politimannens forsvarer, advokat John Christian Elden, sier han ikke er overrasket over frifinnelsen.

– En samvittighetsfull politijurist som gjør jobben sin og tar vanskelige avgjørelser, kan ikke straffes for det, sier Elden.