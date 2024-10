Frp varsler milliardkutt i skatter og avgifter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hans Andreas Limi, finanspolitisk talsperson i Frp, har ledet programkomiteen som fredag presenterer utkastet til partiets nye politikk for perioden 2025–2029.

Blant hovedpunktene er å avskaffe formuesskatten, kraftige reduksjoner i inntektsskatten og kutt i bil- og drivstoffavgifter. Partiet vil også fjerne momsen på vann, avløp og renovasjon, melder NRK.

– Det er spesielt viktig å redusere inntektsskatten for å motivere flere til å gå over i arbeid og få egen inntekt, sier Limi. Han mener at en vanlig familie ville fått rundt 2000 kroner mer i måneden å rutte med dersom Frp satt ved makten alene.

I tillegg vil Frp kutte i bistand og droppe det de kaller «symbolske klimatiltak som har liten eller ingen effekt på klimaet».

– Vi vil fjerne fylkeskommunen og legge ned de regionale helseforetakene. Vi må rett og slett organisere oss mer effektivt og billigere, sier Limi.

Verken Høyre og Venstre som tidligere har regjert sammen med Frp, ønsker å fjerne hele formuesskatten, kun den delen som gjelder arbeidende kapital. De er også kritiske til kutt i bistand og klimatiltak.

