Rødt kritiserer Ap: – Arbeiderpartiet godtar høyresidens premiss

– Vanlige folk har de siste årene fått det mye tyngre økonomisk. Vår beskjed er at de virkelige verdiskaperne, altså arbeidsfolk, skal sitte igjen med mer på slutten av måneden. Da må folk kunne kutte i både tannlegeregningen og barnehageregningen, men vi må også kutte i skatten til vanlige folk.

Det sier Marie Sneve Martinussen, leder i Rødt, til Dagsavisen.

Arbeiderpartiets ønske om skattereform kom fram under Finanskomiteens behandling av perspektivmeldingen forrige uke, skriver Dagens Næringsliv.

– For å få til det må man være villig til å si at de som har tjent aller mest, som dagligvarebransjen og finanssektoren, som har hatt veldig gode tider under prisveksten, må bidra mer. Derfor er det helt bakvendt av Arbeiderpartiet å starte en valgkamp med å gi et skatteløfte der man freder et skattenivå lavere enn da Stoltenberg styrte, mener Martinussen.

Den effektive skattesatsen på utbytte- og selskapsskatt i 2024 var på 39,38 prosent. Det er det laveste nivået som er målt siden Stoltenberg var statsminister mellom 2005 og 2013, sier Martinussen, og viser til tall fra Finansdepartementet.

– Skattetabbe

Martinussen kaller planen en «skattetabbe», og mener Ap har gjort samme feil tidligere, men gir dem rett i enkelte punkter.

– De ga et skatteløfte i 2021 om å ikke gjøre større skatteendringer. Det måtte de til slutt gjøre, i møte med krigen i Ukraina og andre ting. Vi har støttet dem i skatteendringer som utbytteskatt og grunnrenteskatt, sier Martinussen, og fortsetter:

– Men det er helt klart unødvendig å gi et skatteløfte som ikke fokuserer på det viktigste. Løftet de burde gi handler om å sikre velferden til vanlige folk, og at vi klarer å ha et robust samfunn der fellesskapet er sterkt, og forskjellene er små. Ingen vet hva fremtiden vil bringe, og om grep som skatteøkninger vil være nødvendige eller ikke. Det har denne stortingsperioden vist med aller største tydelighet.

Hun mener forslaget om samme eller lavere skatt for næringslivet er en pasning til høyresiden.

– Arbeiderpartiet godtar høyresidens premiss altfor ofte, om at skattenivået i Norge er for høyt, og at det ikke bør øke. Dette så vi både i 2021, men også før den rødgrønne regjeringen, sier Martinussen.

Freder borgerlig skatt

Martinussen sier til Dagsavisen at tidligere rødgrønne regjeringer også har fredet en borgerlig skattesats.

– Sannheten er at vi gang på gang har hatt borgerlige regjeringer som har kuttet skatter, men også rødgrønne regjeringer som har holdt skattenivået i ro. Det så vi under Stoltenberg fram til 2013. Sittende regjering har økt skattene noe, men har holdt et lavere skattenivå enn da Stoltenberg styrte sist, sier hun.

– Finansdepartementet viser at den effektive skattesatsen på utbytte- og selskapsskatt er lavere enn noen gang siden Stoltenbergs regjering. Høyresiden har lyktes med å sette agendaen i skattepolitikken. Arbeiderpartiet har all grunn til å ha selvtillit nok til å sikre en regjering med en skattepolitikk som fremmer velferdssamfunnet og skattekutt for folk flest, men da kan man ikke frede skattene til de som har mest i samfunnet, sier Martinussen.

Hun mener Arbeiderpartiet heller burde satse på å beskatte bedrifter høyere, og arbeidstakere mindre.

– Det er grunn nok til å være forbanna hver dag man går på jobb, når man tenker på at de 1 prosent rikeste betaler mindre skatt per krone tjent enn hva sykepleiere, rørleggere og bussjåfører gjør. Selv om vi har en progressiv inntektsskatt så er det ikke der i diskusjonen de rike befinner seg. For dem handler det om selskaps-, utbytte- og formuesskatt. De har da effektivt blitt lavere, mener Martinussen.

Ap: - Mer rettferdig skattesystem

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Tuva Moflag, sier at Ap har tatt flere kamper for et mer rettferdig skattesystem i denne stortingsperioden.

– Vi har eksempelvis fått økte inntekter ved å innføre grunnrenteskatt på oppdrett og vi har senket skattene for de med de laveste lønningene. Nå mener vi at folk og bedrifter trenger forutsigbarhet i en urolig tid, og derfor har Arbeiderpartiet et skatteløfte om at vi skal holde skatter og avgifter for folk og bedrifter på dagens nivå, sier Moflag.

Hun avviser at skatteløftet kommer som en respons på de mye omtalte skatteflyktningene til Sveits.

– Vi har laget et skatteløfte for å gi trygghet og forutsigbarhet for husholdninger og næringsliv i urolige tider. Arbeiderpartiet har gjort et stort arbeid med å tette skattehullene som Solberg-regjeringen etterlot seg. Det gjør skattesystemet vårt mer rettferdig, og det tror jeg er bra for alle på lang sikt, sier Moflag til Dagsavisen.