Ingen streik blant sykepleiere i det private

Fristen for å komme til enighet var satt til midnatt, men partene fortsatte meklingen på overtid. Nesten tre timer etter fristen kom partene til enighet.

– Vi er meget fornøyde med at vi har kommet til enighet med Norsk Sykepleierforbund (NSF). Vi er også glade på vegne av alle pasienter og bedrifter som ville ha blitt påvirket av en eventuell streik, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo.

I meklingen ble NHO Geneo og NSF blant annet enige om oppjusterte minstelønnssatser, et generelt tillegg på 7 kroner, økte ulempetillegg og at et utvalg skal se på regulering av sykepenger og sykelønn. Utvalget skal ferdigstille sitt arbeid innen utgangen av neste år.

– Vi går ut av meklingen med bedre minstelønnssatser i tariffområdet, både for sykepleiere og spesialsykepleiere med lengre ansiennitet. Det er en betydelig økning. Medlemmene våre får et generelt tillegg på linje med frontfaget, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Hun beskriver meklingen som krevende, men konstruktiv.