Yakunin får millionerstatning etter droneflyging-frikjennelse

– Andrey Yakunin ble fullt og helt frifunnet for å ha gjort noe straffbart under sitt ferieopphold på Svalbard, og han har da krav på å få dekket sine utgifter til sitt forsvar. Påtalemyndigheten valgte å gjøre denne saken unødvendig langvarig, og det gjør at retten nå har tilkjent Yakunin en kompensasjon for egne utgifter på nesten tre millioner kroner, sier advokat John Christian Elden.

Yakunin ble i februar frikjent i Nord-Troms og Senja tingrett for ulovlig droneflygning på Svalbard, og onsdag avviste Hålogaland lagmannsrett å behandle statsadvokatens anke i saken.

Saken måtte opp til ny behandling i tingretten i februar etter at Yakunin i 2022 også ble frikjent i både tingretten og lagmannsretten før Høyesterett i fjor opphevet frifinnelsene.

– Det er et tankekors at ubemidlede russere i samme periode ble dømt for tilsvarende forhold, mens Yakunin – som kunne engasjere nødvendig kompetanse til sitt forsvar – ble frifunnet gang på gang, sier Elden videre.