Utro mekaniker avslørt – nesten 100 biler må til ny kontroll

Det var verkstedet selv som tok kontakt med Statens vegvesen, skriver Drammens Tidende.

De tok kontakt etter at de hadde oppdaget et stort antall kjøretøy som var EU-godkjent hos dem, uten at de kunne finne dokumentasjon på at kontrollene faktisk hadde blitt gjennomført.

Etter at Vegvesenet startet undersøkelser, ble det avdekket 97 fiktive kontroller gjennom det siste året.

Seksjonssjef i Statens vegvesen, Einar Eskilt, sier det dreier seg om en utro mekaniker som har handlet alene.

Bedriften opplyser at mekanikeren brukte bedriftens system til å godkjenne egen kundeportefølje, ikke bedriftens kunder. De tok umiddelbart affære da de ble kjent med hva den ansatte hadde gjort.