Une Bastholm valgt på topp for Akershus MDG

Bastholm takker partifellene for tilliten.

– Jeg gleder meg til å gå til valg sammen med dette fantastiske laget og knuse sperregrensen, sier hun i en kommentar etter nominasjonsmøtet.

Nominasjonsmøtet startet klokken 18 mandag kveld. Bastholm var innstilt på førsteplass.

Bastholm er i dag stortingsrepresentant for Akershus. Tidligere har hun vært innvalgt for Oslo. Hun var partileder i MDG fra 2020 fram til hun trakk seg 17. august 2022, tre måneder etter at hun ble gjenvalgt. Før det var hun en av partiets to talspersoner.

