Pave Frans er død, opplyser Vatikanet

– Kjære brødre og søstre, det er med stor tristhet jeg må kunngjøre at vår hellige fader Frans er død, sier Farrell i uttalelsen.

– Klokken 7.35 i morges vendte biskopen av Roma, Frans, tilbake til Faderens hjem. Hele hans liv var viet til tjenesten for Herren og hans kirke, sier Farrell videre.

Paven dukket senest første påskedag opp på balkongen på Peterskirken og gledet folkemengden som hadde samlet seg på Petersplassen.

Pave Frans ble valgt til pave i 2013 etter at pave Benedikt gikk av.

Paven var nylig syk med dobbeltsidig lungebetennelse. Han ble innlagt på Gemelli-sykehuset i Roma 14. februar og tilbrakte 38 dager der, den lengste sykehusinnleggelsen han hadde i løpet av sine tolv år som pave.

Siden har han dukket opp på Petersplassen flere ganger til tross for at han fremdeles kom seg etter lungebetennelsen. Søndag ønsket han folkemengden på Petersplassen «god påske» og vinket til dem

Den argentinske jesuitten som ble pave

Argentinske Jorge Mario Bergoglio var den første paven på nesten 1300 år som ikke kom fra Europa. Bergoglio ble født i Buenos Aires i 1936 som ett av fem barn av en italiensk jernbanearbeider og hans argentinske kone.

Han planla først å bli kjemiker, men startet i stedet på presteseminar og sluttet seg i 1958 til jesuittordenen.

Kardinal Jorge Bergoglio, som han var kjent som da, holdt en messe utenfor San Cayetano-kirken i Buenos Aires i 2009. (Natacha Pisarenko/AP)

I 1969 ble Bergoglio viet til prest, og i 1992 ble han utnevnt til hjelpebiskop i Buenos Aires av daværende pave Johannes Paul II. Samme år ble han bispeviet, og i 1998 overtok han som erkebiskop.

Tre år senere kunne han iføre seg den røde kardinalkappe, og i 2013 ble han valgt til pave etter Benedikt XVI.

Fakta om pave Frans

* Jorge Mario Bergoglio ble født i Argentinas hovedstad Buenos Aires 17. desember 1936.

* Italienske foreldre som flyktet fra Benito Mussolinis fascistregime til Argentina i 1929.

* Den eldste av fem barn, utdannet seg først til kjemiker.

* Begynte på presteseminar som 19-åring og sluttet seg til Jesuittordenen i 1958.

* Ordinert til prest i 1969 og ble erkebiskop i Buenos Aires i 1998.

* Ble kardinal under daværende pave Johannes i 2001.

* Ble valgt til pave 13. mars 2013, to uker etter at daværende pave Benedikt hadde kunngjort sin avgang.

* Døde 21. april 2025, 88 år gammel.

Militærdiktatur

Pave Frans var kjent for å tilhøre den konservative fløyen innen Den katolske kirke, men gjorde seg også bemerket ved å tale de fattiges sak i hjemlandet.

Under militærdiktaturet fra 1976 til 1983 «forsvant» 30.000 venstreopposisjonelle i Argentina. Bergoglio hadde løpende kontakt med diktatoren Jorge Rafael Videla, men i ettertid kom det fram at han også skjulte folk på flukt og hjalp dem i eksil.

I likhet med sine forgjengere i Vatikanet, høstet pave Frans både kritikk og hyllest under sin tid som overhode for verdens 1,3 milliarder katolikker. Mange så på ham som et friskt pust i en kirke de mener sitter fast i fortida, andre anklaget ham for å være for liberal.

Tok oppgjør

Under et besøk i Irland tok han blant annet et kraftig oppgjør med overgrepskulturen i kirken og sa at han skammet seg over at man helt opp i vår tid har forsøkt å dekke over presters voldtekt av barn.

I en annen tale sa paven at han skammet seg over verdens behandling av migranter, og han tok også et oppgjør med vold mot kvinner.

Uten å nevne noen land spesifikt, advarte han i august 2024 mot militarisering av grenser, og ba om trygge migrasjonsruter.

– Det finnes folk som jobber systematisk og med alle mulige midler for å avvise migranter. Når dette gjøres bevisst, er det en alvorlig synd, sa han.

Kardinal Jorge Bergoglio etter at han ble valgt som den 266. paven i Den katolske kirke, 13. mars 2013. Han tok pavenavnet Frans. (Gregorio Borgia/AP)

Abort og homofili

Kvinnelige prester ville pave Frans ikke vite av, men han åpnet opp for at kvinner i større grad kan fungere som kirketjenere og lese fra Bibelen.

Pave Frans bidro heller ikke til å endre Den katolske kirkes abortsyn. Han sammenlignet abort med bestillingsdrap og slo fast at det aldri kan godtas, selv ikke når fosteret er alvorlig sykt eller trolig kommer til å dø.

Paven vakte også oppsikt da han ba foreldre til barn som viser tegn til å være homofile, om å søke psykiatrisk hjelp, en uttalelse Vatikanet senere forsøkte å glatte over.

I 2023 understreket han at homofili ikke er noen forbrytelse og åpnet for at katolske prester kunne velsigne homofile par.

