Lysglimt og Alliansen nektes partistøtte

Tingretten opprettholder dermed avgjørelsen til Partilovnemnda fra i fjor. Alliansen oppfyller ikke kravene til å motta statsstøtte til politiske partier etter partiloven, har nemnda vedtatt.

NRK omtalte saken først.

Ifølge partiloven kan partistøtte kun gis dersom partiets utøvende organ har mer enn ett medlem, og at det utøvende organet må velges av et annet organ i partiet, ifølge retten.

– Slik er det ikke i Alliansen – Alternativ for Norge der all makt ligger til Lysglimt Johansen, står det i dommen.

Alliansen har fått omtrent 1,8 millioner kroner i statlig støtte siden 2018. Ved forrige stortingsvalg fikk partiet 2489 stemmer.

Alliansen dømmes også til å betale til sammen 40.700 kroner i sakskostnader til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Lysglimt Johansen hevder overfor NTB at partiet blir vingklippet av «systemet». Videre lanserer han ideen om at Alliansen muligens vil starte en egen kryptobank for «å lage egne penger».

Alliansen-lederen ble i juli dømt til sju måneders fengsel for grovt bedrageri, hatefulle ytringer og hensynsløs atferd, men han har anket dommen til lagmannsretten.

