Farmasiet tapte ny rettssak om medisinlevering til ulåste postkasser

I 2021 påla Statens legemiddelverk, som nå heter Direktoratet for medisinske produkter, Farmasiet å slutte med levering av reseptfrie legemidler til ulåste postkasser. Grunnen er at de mener at Farmasiet ikke kan være sikre på at legemidlene når riktig mottaker.

Farmasiet klagde inn vedtaket til Apotekklagenemnda, men da nemnda i 2023 opprettholdt vedtaket gikk Farmasiet til søksmål mot staten ved Helse- og omsorgsdepartementet.

I februar i år ble departementet frifunnet i Hordaland tingrett, men Farmasiet anket.

Da ankesaken gikk i Gulating lagmannsrett i september trakk Farmasiet fram at det blant annet er tillatt å sende kniver, bankkort, pass og ID-kort til ulåst postkasse, og stilte spørsmål om hvorvidt reseptfrie legemidler skulle behandles annerledes.

Lørdag ble staten frifunnet igjen.

I dommen skriver lagmannsretten blant annet at hensynet til pasientsikkerhet må veie tyngre enn begrensningen i Farmasiets næringsfrihet.

«Det vises til at selskapet har anledning til å benytte andre forsendelsesmetoder for legemidler enn pakke i postkasse.».

Farmasiet må også betale statens sakskostnader på 90.720 kroner for behandlingen i lagmannsretten.

