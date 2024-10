UD henter ut diplomater fra Beirut – bombenedslag nær ambassaden

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det har vært bombenedslag nær den norske ambassaden i Beirut. Enkelte av de utsendte norske diplomatene reiser derfor ut av Libanon for en periode, skriver UD i en pressemelding.

UD skriver at de siste dagene har situasjonen i Libanon forverret seg ytterligere, med mange israelske angrep også mot Beirut og FN-styrken i landet (Unifil).

– Sikkerhetssituasjonen i landet gjør at enkelte av de norske diplomatene reiser ut for en periode. Ambassadøren blir værende i Libanon inntil videre, sammen med et fåtall andre norske diplomater.

UD skriver videre at den norske ambassaden i Libanon de siste dagene har bistått flere norske borgere med å forlate landet. I samarbeid med flyselskapet Middle East Airlines, har UD sørget for at 110 norske borgere og enkelte med gyldige reisedokumenter har fått tilbud om plass på fly ut av Beirut. Det var flere som valgte å ikke benytte seg av tilbudet.

Minst 60 mennesker er drept og 168 andre er såret i israelske angrep i Libanon det siste døgnet, sier det libanesiske helsedepartementet fredag kveld.

Siden starten på Gazakrigen i oktober i fjor, er 2229 mennesker blitt drept og 10.380 såret i Libanon, ifølge libanesiske myndigheter.

Fra torsdag kveld til fredag kveld ble det registrert 57 israelske luftangrep mot flere deler av Libanon. De aller fleste av disse angrepene skjedde i den sørlige delen av landet, i forstedene sør for hovedstaden Beirut, og i Bekaadalen øst i landet.

