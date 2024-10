Ny studie: Nedgang i hjerteinfarkt i Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Denne positive utviklingen kan tilskrives flere faktorer, inkludert bedre medisinsk behandling, økt bevissthet om risikofaktorer som høyt blodtrykk og høyt kolesterol, samt endringer i livsstil som redusert røyking og bedre kosthold, skriver Tidsskriftet, som har publisert studien for Den norske legeforening.

Antallet hjerteinfarkt falt med 3,8 prosent i gjennomsnitt per år i perioden 2013 til 2021.

Dødeligheten etter hjerteinfarkt gikk ned fra 21 prosent i 2013 til 18 prosent i 2021, viser studien. Dødeligheten for alle hjerteinfarkt falt i gjennomsnitt 2,8 prosent per år i samme periode.

Det er for de mindre alvorlige hjerteinfarktene at dødeligheten har falt, mens den er uendret for de mest alvorlige infarktene.

– Funnene tyder på at forbedringer i forebygging og behandling av hjerteinfarkt har vært effektive, spesielt ved mindre alvorlige tilfeller, skriver Tidsskriftet.

Studien er basert på data fra Norsk hjerteinfarktregister, Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret.