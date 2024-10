Kommunedirektøren mener Hegdal bør innvilges fritak – flertall for forslaget

Det var fredag at Sissel Knutsen Hegdal sendte en oppdatert søknad om å få fritak fra ordførervervet i Stavanger. I den oppdaterte søknaden skriver hun at det er en stor personlig ulempe for henne å beholde vervet. Dette var ikke med i den første søknaden.

I lys av dette har også kommunedirektør Per Kristian Vareide oppdatert sin innstilling før bystyret mandag, opplyser RA Stavanger.

Det ligger også an til at bystyret velger å la Hegdal gå av. Ifølge NRK ønsker til sammen seks partier med til sammen 36 av 67 mandater å innvilge fritakssøknaden, mens RA Stavanger erfarer at samtlige gruppeledere i bystyret er blitt enige om det.

Kommunedirektøren skriver følgende i sin oppdaterte versjon:

«Sissel Knutsen Hegdal (uavhengig) viser til at det vil være en uforholdsmessig ulempe for henne å stå i vervet. Med utgangspunkt i lovens føringer (se sak 95/24) vurderer kommunedirektøren at den justerte fritakssøknaden er innenfor lovens rammer for å kunne innvilge fritak fra ordførervervet.»

Han legger fram to alternative forslag til vedtak, ett om at fritakssøknaden innvilges, og ett om at den ikke innvilges.

Fredag kveld ettermiddag bekrefter også KrFs gruppeleder og fungerende ordfører Henrik Halleland at partiet fortsetter i flertallskonstellasjonen, og dermed ligger det an til at Høyres Tormod Losnedal blir ny ordfører i landets fjerde største by, skriver Stavanger Aftenblad.

