Medietilsynet: Unge har stor tro på egen evne til å skille sant fra usant

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Mette Estep/NTB

Det kommer fram av Medietilsynets rapport « Kritisk medieforståelse i den norske befolkningen», utarbeidet i samarbeid med Analyse & Tall SA.

Der svarer to tredeler av de spurte at de har kommet over nyheter på nettet som de mistenkte var usanne. 80 prosent så sakene de mistenkte var usanne, i sosiale medier.

Det er flest unge i alderen 16–24 år som leser nyheter i sosiale medier og finner slike mistenkelige nyheter der. Likevel er de mye mindre bekymret enn eldre for spredning av usann informasjon eller for at kunstig intelligens-tjenester kan lure dem.

Trenger kritisk tilnærming

– Når vi vet at de unge i stor grad henter informasjon og nyheter fra sosiale medier, blir det svært viktig at de har en tilstrekkelig kritisk tilnærming til innhold de eksponeres for. Dersom dette ikke er til stede, samtidig som troen på egen kompetanse er stor, kan det i sum bidra til sårbarhet i de yngste aldersgruppene, skriver Medietilsynet i oppsummeringen av de største utfordringene.

I undersøkelsen avdekkes en gjennomgående stor bekymring i befolkningen for at usann informasjon bryter ned tilliten i samfunnet. Hele åtte av ti, eldre mer enn yngre, er bekymret for at usann informasjon skal gå utover folks tillit til myndigheter og medier.

Høy selvtillit hos unge menn

Generelt er folk mye mer bekymret for at andre skal la seg påvirke enn at de selv blir påvirket, selv om bare 13 prosent synes det er lett å vurdere om informasjon på nett er sann eller usann.

– Oppgaver som gikk ut på å identifisere innhold laget ved hjelp av kunstig intelligens, bekrefter dette. En langt større andel blant menn og yngre enn blant kvinner og eldre har tro på egen evne til å skille sant fra usant, skriver Medietilsynet.

I en kronikk om undersøkelsen påpeker tilsynsdirektør Mari Velsand at det aller viktigste virkemiddelet i kampen for sannheten er et mangfold av redaktørstyrte medier. Hun mener det må sikres også videre framover gjennom en aktiv mediepolitikk og gode rammevilkår.

– En utfordring er å få de unge til å bruke redaktørstyrte medier og sørge for at de forstår disse medienes rolle og betydning, skriver Velsand.

Debatt: Demokratiet settes på prøve

Les også: Åtte av ti nordmenn bekymret for spredning av falsk informasjon