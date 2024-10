Barnehage ble stengt på dagen – åpner igjen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Kommunen har nå inngått en avtale med eier, skriver NRK.

Den private barnehagen ble brått stengt forrige uke, og 119 barnehagebarn sto på kort varsel uten noe tilbud.

Men mandag åpner barnehagen igjen.

Stengte på grunn av økonomi

Ifølge Tønsberg blad stengte barnehagen dørene etter å ha slitt med økonomien i lang tid. I mai ble det bestemt at eiendommen skal tvangsselges.

Daglig leder i barnehagen, Trygve Bjarkø, har tidligere sagt at han etter loven har en handlingsplikt til å stoppe de økonomiske tapene – for å unngå å drive selskapet for kreditorenes regning.

Best med en barnehage de er kjent med

Kommunen sier det kom brått på.

Eier av barnehagen har ønsket å selge barnehagen til kommunen for 75 millioner kroner, men Færder kommune vil heller kjøpe den billigere på tvangssalg.

– Vi oppfatter stenging som et pressmiddel for at kommunen skal kjøpe barnehagen, har kommunedirektør Kristin Kirsebom i Færder kommune skrevet i en epost til gruppelederne i Færder kommunestyre.

Kommunedirektøren mener det beste for barna er å tilby barnehageplasser i barnehagen de er kjent med fra før.

Les også: Adoptivmor: – Noen sier jeg trekker stigen opp etter meg

Les også: Frykter at aktivitetstilbud skal forsvinne (+)