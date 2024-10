Kunnskapsministeren vil vurdere niårig grunnskole

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nordtun, født i 1986, forteller til Aftenposten at elevene i dag går to år mer på grunnskolen enn hun gjorde.

– Det ene året skyldes at de begynner når de er seks år. Det andre året kommer av at det er lagt inn mange flere timer i skolen. Likevel kan vi ikke si at kvaliteten er så mye bedre, heller ikke resultatene, trivselen eller motivasjonen. Tvert imot, kan man si, sier Nordtun til Aftenposten.

Derfor åpner hun nå for å kutte ett skoleår. Pengene som spares, skal heller brukes på tiltak som kan gi økt kvalitet for elevene. Men hun ønsker ikke å utsette skolestarten, men heller kutte i den andre enden.

– Vi må fokusere på kvaliteten i timene. Det er det som betyr mest for resultatene, ikke kvantiteten, sier Nordtun.

Regjeringen vil nå be et utvalg se på organiseringen av norsk skole. Nordtun vil blant mange andre spørsmål be utvalget vurdere fordeler og ulemper med kortere skolegang.

Staten bruker nå rundt 11 milliarder kroner på hvert trinn i grunnskolen. Nordtun vil at pengene brukes til å heve kvaliteten på de årene som blir igjen.

– Da kan vi få en enda mer målrettet innsats på de grunnleggende ferdighetene som lesing, skriving og regning, sier hun.

