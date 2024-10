SV krever ny gjennomgang av Norges samhandel med Israel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Nils-Inge Kruhaug/NTB

SV viser til at Den internasjonale domstolen (ICJ) i juli slo fast at Israels okkupasjon av palestinske områder er ulovlig og mener dette må få følger for Norges forhold til landet.

– Nå må regjeringen ta Norges folkerettslige ansvar på alvor, sier SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa til NTB.

Hvorfor har oljefondet fortsatt investeringer i selskap svartelistet av FN, og hvorfor stanser ikke regjeringen Norges indirekte våpeneksport til Israel, spør hun.

– ICJ sa klart ifra i sommer om at alle stater har plikt til å sørge for at vi ikke bidrar til den ulovlige okkupasjonen, sier Fiskaa.

Vi ha forbud

Utenriksdepartementet gjennomgikk tidligere i år Norges samarbeid og samhandel med Israel, men SV mener at det må en grundigere gjennomgang til ettersom det da bare var forpliktelser etter Folkemordkonvensjonen som ble vurdert.

I tråd med ICJs kjennelse må norsk samhandling med Israel vurderes i lys av Genevekonvensjonen og det faktum at Israel okkuperer de palestinske områdene i strid med FN-pakten, mener de.

Sammen med Kirsti Bergstø, Kari Elisabeth Kaski og Marian Hussein har Fiskaa nå fremmet representantforslag i Stortinget, der de blant annet ber regjeringen reforhandle Eftas frihandelsavtale med Israel slik at den tydelig skiller ut varer produsert i de okkuperte palestinske områdene.

SV-representantene ber også regjeringen sørge for at oljefondet raskt selger seg ut av selskaper som er svartelistet av FN, og de vil ha forbud mot handel med selskaper som støtter opp om de ulovlige israelske bosetningene.

Innkjøp og forskning

SV ber videre regjeringen sørge for at Forsvaret ikke inngår avtaler om kjøp av forsvarsmateriell fra israelske leverandører, samt at norske bidrag til EUs forskningsmidler ikke havner hos israelske forskere som bidrar til landets militærapparat.

Det norske regelverket for offentlige innkjøp må også oppdateres for å sikre at det ikke blir inngått kontrakter med selskaper som kan knyttes til brudd på folkeretten, mener de.

Som eksempel viser de til Sporveiens omstridte innkjøp av T-banevogner fra det spanske selskapet CAF, som også leverer trikker som knytter ulovlige bosetninger i okkuperte Øst-Jerusalem til israelske Vest-Jerusalem.

Regjeringen må også inngå en bilateral avtale med USA som sikrer at det ikke er norskproduserte deler i F-35-fly som selges til Israel, mener SV.