Det kommer fram i sakspapirene til kommunestyremøtet i Stavanger 14. oktober, skriver Stavanger Aftenblad.

Hegdal har bedt om fritak etter at hun meldte seg ut av Høyre 12. september. Det skjedde i etterkant av at hun 4. september innrømmet bruk av partimidler til private formål. Hegdal er mistenkt for underslag.

Tormod W. Losnedal er innstilt som Høyres nye ordførerkandidat. Det er til syvende og sist kommunestyret som bestemmer om Hegdals søknad blir innvilget.