Helikopter, drone og viltkamera brukes for å lete etter ulvene som har rømt fra Polar Park

– Det er vanskelig å si hvor lang tid det kan ta før vi har kontroll på dyrene, men det er fortsatt grunn til å tro at vi skal få det til, skriver Statens Naturoppsyn (SNO) på X fredag ettermiddag.

De rømte ulvene i Bardu i Troms er sett i nærheten av dyreparken de rømte fra, og ledelsen håper de kommer seg inn igjen.

Folk i området bes holde avstand til Polar Park for å skape ro for ulvene.

– Nå i morgentimene fredag er en av dem kommet inn i ytterlighet og observeres av folk på stedet, opplyste Ragnar Norum i SNO til NTB fredag morgen.

– SNO har rekvirert helikopter til stedet slik at søkeområdet kan utvides raskt dersom det på nytt blir behov for det, la han til.

Onsdag ble det besluttet av Miljødirektoratet at dyrene skulle fanges eller eventuelt felles dersom det viser seg å være umulig å fange dem.

Parken håper imidlertid på at de skal komme hjem av seg selv, slik de første tre rømte ulvene gjorde. Til sammen fem dyr forsvant samtidig for noen dager siden. To er fortsatt på rømmen.

Folk i området bes om å holde avstand til Polar Park for å skape ro for ulvene. Polar Park holder også stengt fredag på grunn av den pågående situasjonen.

