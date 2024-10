Rod Stewart kommer til Norge igjen

– I juni spilte han en utsolgt og kritikerrost konsert hos oss – nå er vi glade for å kunne kunngjøre at Sir Rod Stewart kommer tilbake til Oslo Spektrum søndag 27. april 2025, skriver konsertstedet på sin hjemmeside.

79 år gamle Rod Stewart later til å være utrettelig. Frem til tidligere i år hadde han spilt 200 konserter i en såkalt «residency» i Las Vegas, men meldte:

– Jeg har det altfor gøy til å slutte, så vi kommer tilbake for et ekstranummer, sa Stewart i august da han bekjentgjorde at det blir tolv nye Vegas-konserter i første halvdel av 2025.

Han legger også ut på en ny konsertrunde i ti byer i Europa i april og mai, der Norge og Sverige får besøk – fremdeles under turnétittelen «One Last Time». Danmark gjør han unna nå i desember.

– Mine dager er talte, men jeg er ikke redd, sa Rod Stewart til The Sun i juli, der han uttalte at han regnet med å ha «rundt 15 år igjen».

Han har lært å passe bedre på helsen etter å ha overlevd to ulike krefttyper, og han prøver å drikke mye vann for stemmens skyld. Men røpet at han tar «en kjapp Bacardi» før hver konsert, noe han later som også er bra for stemmen.

– Etterpå går det i martinier. De fleste band drar hjem og går til sengs, men det gjør ikke vi. Vi har en skikkelig fest, hevdet den aldrende rockeren – som fyller 80 år 10. januar 2025.