Regjeringspartiene kollapser på Trøndelag-måling

I Sør-Trøndelag får Ap 21,2 prosent, og i Nord-Trøndelag 25,4 prosent på Norstats måling for Adresseavisen. Det er en nedgang på henholdsvis 8 og 8,2 prosentpoeng siden stortingsvalget i 2021.

Sp får 7,1 prosent oppslutning i Sør-Trøndelag og 15,4 prosent i Nord-Trøndelag på målingen, som er en nedgang på henholdsvis 8 og 12,9 prosentpoeng.

Det er til sammen 15 stortingsplasser til fordeling i Trøndelag, ti av dem i Sør- og fem i nord. Dersom målingen hadde vært valgresultatet, ville Ap mistet en stortingsrepresentant i begge valgkretsene, slik at partiet ville fått to i Sør-Trøndelag og én i Nord-Trøndelag.

Det samme gjelder Senterpartiet som mister to av sine til sammen fire mandater i Trøndelag, ett mandat i hver valgkrets.

Frp har større vekst i Trøndelag enn nasjonalt. De får 18 prosent i Sør-Trøndelag, opp fra 8,6 prosent ved forrige stortingsvalg. I Nord-Trøndelag får de 19 prosent. I mandater betyr det at de kan få ett mandat fra nord og to fra sør. Høyre beholder sine to i sør, og får inn én representant fra Nord-Trøndelag.

Målingen er utført av Norstat på vegne av Adresseavisen. 500 personer i hver av valgkretsene deltok i undersøkelsen mellom 25. september til 1. oktober. Feilmarginen i Sør-Trøndelag varierer mellom 1,3 og 4,7 prosentpoeng, mens feilmarginen i Nord-Trøndelag varierer fra 1,4 prosent til 4,9 prosentpoeng.

