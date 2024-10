Nytt avhør av IS-tiltalt – rettssaken mot søstre fra Bærum utsatt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Etter anmodning fra påtalemyndigheten og forsvarerne har retten besluttet at oppstart av hovedforhandlingen i saken blir utsatt til tirsdag 15. oktober 2024, opplyser kommunikasjonsrådgiver Markus Iestra i Oslo tingrett til NTB.

Hovedforhandlingen blir forlenget tilsvarende, slik at den nå blir satt opp ut uke 48.

De to terrortiltalte søstrene ble hjulpet ut av interneringsleiren Al-Roj i Syria og kom tilbake til Norge i mars i fjor sammen med de tre barna sine. De satt varetektsfengslet fram til oktober i fjor.

Nye avhør

Den eldste søsteren skal i et nytt politiavhør mandag, altså dagen før rettssaken opprinnelig skulle startet.

– Denne saken er i stadig utvikling, opplyser hennes forsvarer, advokat Geir Lippestad, til NTB.

Han vil ikke gå inn på hva ved saken som er i utvikling og skriver i en SMS at han ikke kan kommentere nye opplysninger før avhør er gjennomført.

Heller ikke den yngste søsterens forsvarer, advokat Hilde Firman Fjellså, vil kommentere saken, utover at hennes klient nekter straffskyld.

Etterforskning gjenstår

Statsadvokat Marit Formo, som er aktor i saken mot søstrene, bekrefter at det blir gjennomført et nytt avhør til uken.

– Den eldste søsteren skal i avhør på mandag. Det skjer på bakgrunn av nye opplysninger som forsvarerne har presentert, sier Formo.

Hun sier at det i saken mot de to kvinnene fortsatt gjenstår noe etterforskning, selv om saken skal opp i tingretten om kort tid.

Nekter straffskyld

Søstrene er blant annet tiltalt for i en årrekke å ha deltatt i IS. I tillegg til å bidra til organisasjonen ved å ivareta sine ektemenn, lage mat og drive husarbeid, fikk kvinnene bolig, helsehjelp og andre ytelser fra IS, mener påtalemyndigheten.

Begge søstrene nekter straffskyld etter tiltalen og hevder deres reise til Syria var motivert av et ønske om å hjelpe befolkningen.