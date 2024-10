Norges Bank forslår lavere egenkapital ved boligkjøp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norges Bank vil endre kravet til belåningsgrad fra 85 til 90 prosent og har sendt et høringssvar til Finansdepartementet om endringer i utlånsforskriften, skriver de i en pressemelding.

Utlånsforskriften stiller i dag krav om at de som kjøper bolig, i utgangspunktet må ha 15 prosent egenkapital. Det betyr at man kan låne inntil 85 prosent.

Norges Bank ønsker altså å senke dette egenkapitalkravet til 10 prosent.

Utover dette skriver sentralbanken at de «støtter i hovedsak Finanstilsynets forslag om videreføring av forskriften og mener at alle hovedelementene bør videreføres».

– Utlånsforskriften bør videreføres uten opphørsdato. Forskriften setter rammer for bankenes utlånspraksis og bidrar til å hindre for stor gjeldsoppbygging i husholdningene. Det er viktig for finansiell stabilitet, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache til E24.

