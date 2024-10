Statsforvalteren uttaler seg om apotekdrapet i Arendal

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Statsforvalteren viser til at kommunehelsetjenesten i Arendal daglig var i kontakt med mannen, og de konkluderer med at det ikke er funnet brudd på forsvarlighetskravet.

Det har heller ikke blitt avdekket at noen av de involverte fastlegene har opptrådt uforsvarlig. Det er imidlertid påpekt avvik fra god praksis hos en av legene i forbindelse med medisinering.

Fylkeslege Aase Aamland sier at det til tross for god oppfølging kan være vanskelig å forutse voldsatferd i personer med alvorlige psykiske lidelser.

Det var 2. april i fjor at 35 år gamle Miriam Daniela Ayres Cea, en svensk statsborger bosatt i Grimstad, ble funnet med stikkskader utenfor et apotek i Arendal sentrum. Hun ble kort tid senere erklært død. Den 63 år gamle drapssiktede ble pågrepet to dager senere og har siden vært tvangsinnlagt på Dikemark sykehus i Asker. Han nekter straffskyld.

– Hendelsen er dypt tragisk, sier Aamland.