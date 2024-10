Rødt vil ha Midtøsten-redegjørelse fra utenriksministeren

– Vi er nå inne i en veldig farlig situasjon. Regionen står på terskelen av en storkrig som vil medføre enorme lidelser for sivilbefolkningen. Nå er det avgjørende at partene gjør alt de kan for å roe ned situasjonen, sier utenrikspolitisk talsperson Bjørnar Moxnes for Rødt.

Den tidligere partilederen trekker fram Israels krigshandlinger mot palestinerne på Gazastripen og angrepene mot Libanon. Tirsdag gikk Iran til angrep mot Israel, noe som har økt frykten for en større krig.

– Vi foreslår derfor at Stortinget ber utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) snarest komme til Stortinget med en redegjørelse om utviklingen i Midtøsten og hva Norge foretar seg, sier Moxnes.

Ettersom forslaget fremmes til trontaledebatten, så går det ikke til komitébehandling som vanlige saker i Stortinget. Forslaget blir istedenfor stemt over førstkommende fredag.