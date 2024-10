Frosta: Erkjenner straffskyld for deler av tiltalen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er nå gjennomført avhør av vår klient hvor han har erkjent straffskyld for tre tilfeller av voldtekt fordi fornærmede i rettslig forstand har vært ute av stand til å motsette seg handlingen. Videre har han erkjent til sammen 40 tilfeller av misbruk av stilling til å oppnå seksuell omgang, skriver kommuneoverlegens forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen i en epost til NTB.

Flere av forholdene hans klient har forklart seg om ligger langt tilbake i tid, sier han.

– Av den grunn har det forut for avhør vært nødvendig å gjennomgå et svært omfattende bevismateriale. Det er årsaken til at det først på nåværende tidspunkt er avgitt forklaring i enkeltsaker, legger han til.

Arne Bye er tiltalt for ulike grader av seksuelle overgrep og misbruk av stillingen som lege i Frosta mot totalt 96 kvinner, 88 av dem for voldtekt, i perioden 2004 til 2022.

Rettssaken starter 5. november.