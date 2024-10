Telenor varsler om ny svindelmetode

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– De fleste klarer vi å stoppe, men vi har dessverre over 80 tilfeller hvor det har gått så langt at svindlerne har opprettet nye abonnementer og telefonnummer i ofrenes navn, sier Thorbjørn Busch, leder for sikkerhetsavdelingen i Telenor Norge.

Svindelen ble oppdaget på sensommeren.

Ofrene lures til å trykke på en lenke i en SMS som fører til en falsk nettside som etterligner BankID. BankID-innloggingen brukes til å kjøpe mobilabonnement i offerets navn, som så brukes i SMS-svindel.

Busch ber kunder rapportere til dem dersom de mistenker at de er utsatt for noe kriminelt knyttet til telefoni.

– Et tegn kan være at du får varsling om en suspekt faktura du ikke kjenner igjen. Da oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med selskapet som har sendt fakturaen og banken din, sier han.

Busch understreker også at man burde logge inn med BankID fra selskapets nettside eller app, og ikke via lenker.