NHO anslår fire rentekutt i 2025 og ytterligere ett i 2026

NHO la tirsdag fram sitt økonomiske overblikk.

I forrige økonomiske overblikk fra juni la de til grunn et første rentekutt i desember, men samlet sett vurderer de nå at det er mer sannsynlig at renten holdes på dagens nivå ut året, opplyser de i rapporten.

– Sentralbanken viser stor vilje til å drøye med rentekutt, og våre prognoser avviker ikke vesentlig fra deres for inneværende år. Vi tror imidlertid at inflasjonen vil avta noe raskere neste år enn det Norges Bank legger til grunn, heter det i rapporten.

Nytt normalnivå

3,25 prosent som er det anslåtte rentenivået i 2026, vil etter NHOs syn være nokså nær et normalnivå for renten.

Inflasjonen i verden er i større grad under kontroll, og således er renten på vei ned rundt oss, skriver NHO.

Den globale økonomien er i ferd med å lande på beina etter den «perfekte stormen» som startet med pandemien, fortsatte med Russlands invasjon av Ukraina, og kulminerte med de høyeste inflasjonsratene og den raskeste renteoppgangen på mange tiår, ifølge NHO.

Venter boligvekst

NHO venter et løft i boligmarkedet de neste årene og anslår en årlig prisvekst på rundt 5 prosent. De venter videre en oppgang i igangsettingen. Men som følge av etterslep vil ikke boliginvesteringen øke mer enn 3 prosent neste år etter et samlet fall de siste tre årene på 30 prosent.

Det anslås en forbruksvekst på 2 til 2,5 prosent forbruksvekst de neste to årene etter to år med ganske sideveis forbruksutvikling.

Prisveksten vil fortsette å avta og anslagsvis nå en kjerneinflasjon på 2 prosent i 2026.

Samlet anslår NHO en vekst i Fastlands-BNP på 0,6 prosent i år, 1,6 prosent neste år, og 1,7 prosent i 2026. For i år er dette to tideler lavere enn anslått i juni, for begge de to neste årene en tidel høyere

