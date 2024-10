Bjørnar Moxnes vrakes fra topplass i Oslo

Et mindretall i nominasjonskomiteen til Rødt Oslo vil ha Bjørnar Moxnes på annenplass på lista til neste års valg til Stortinget, viser komiteens førsteutkast, skriver Aftenposten.

Rødt har to representanter for Oslo i denne stortingsperioden.

Moxnes var leder i Rødt fram til i fjor, da han gikk av etter å ha blitt tatt for tyveri av et par solbriller. Han har sagt at han vil stå på andreplass for Rødt Oslo, bak Seher Aydar.

Hvem som får førsteplassen, blir avgjort på et medlemsmøte 21. november. Før den tid skal lokallagene komme med sine kommentarer til innstillingen og nominasjonskomiteen komme med sin endelige innstilling. Det er Rødts medlemmer i Oslo, og ikke de tillitsvalgte, som har siste ordet.