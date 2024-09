Sanitetskvinnene sier nei til kjønnsnøytral likestillingslov

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har kjempet for kvinners rettigheter i 128 år, og våre damer står fortsatt i kamp for et mer likestilt samfunn, sier Malin Stensønes, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening

Flere, blant annet Mannsutvalget, har tatt til orde for å legge til en «kjønnsnøytral formålsbestemmelse» i likestillingsloven. I dag slår loven første paragraf fast at loven har til hensikt å bedre kvinners og minoriteters stilling – men den sier ikke noe om menn.

I helgen holdt Norske Kvinners Sanitetsforening landsmøte og vedtok en resolusjon der de krever at likestillingsloven skal beholde formålsparagrafen om å styrke kvinners stilling.

– Det er en illusjon at kvinner har vunnet alle sine kamper. Vi står fortsatt svakere i arbeidslivet, tjener mindre, har dårligere helsetjenester og er mer utsatt for seksuell trakassering og partnervold, sier Stensønes.

Da Mannsutvalget foreslo en endring av paragrafen tidligere i år, handlet det om å sikre like muligheter uavhengig av kjønn. Mannsutvalget fikk i oppdrag å utrede gutter og menns likestillingsutfordringer gjennom livsløpet.

