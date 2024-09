AUF med dissens om leteområder

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

AUF-leder Astrid Hoem sier til Aftenposten at det for dem handler om hvor mye olje Norge kan hente, samtidig som vi skal bidra til at verdens klimautslipp går ned. Det handler også om det vil være lønnsomt å åpne store, nye prosjekter framover.

– Der klarte vi ikke bli enig, sier hun til avisa.

Mandag legger Arbeiderpartiets programkomité fram forslag til nytt partiprogram. I forslaget heter det: «Vi skal også fremover spille en sentral rolle for europeisk energisikkerhet. Olje- og gassindustrien skal fortsatt lete, produsere og levere til Europa».

Og flertallet erkjenner også at «aktiviteten rundt eksisterende områder vil være den bærende på norsk sokkel».

– Jeg tror ikke det er unaturlig å ha en uenighet om dette i 2024. Det er heller ikke uvanlig med uenighet om olje på landsmøte. Det har det vært før, sier Hoem.

Regjeringspartiene har i budsjettforhandlinger med SV i denne stortingsperioden gått med på å ikke dele ut letetillatelser på «umodne områder». Etter valget kan regjeringspartiene bli avhengig av støtte fra både MDG og Rødt.

