Mehl vil la 17-åringer ta førerkort

Justisministeren har latt seg inspirere av en dansk ordning. Hun ble klar over forslaget da hun tilfeldigvis hørte et radioinnslag under et besøk i Danmark nylig.

Mehl syntes forslaget var så godt at hun forhørte seg nærmere med sin danske ministerkollega da hun møtte ham, ifølge TV 2.

Danskene har foreslått at 17-åringer får ta førerkort, med noen innskrenkninger. Ungdommene får ikke lov til å kjøre om natten, det vil si mellom klokken 20 og klokken 5. Promillegrensa skal senkes til null for sjåfører under 20 år.

– Jeg syns det er forbilledlig, og jeg mener Norge bør gjøre det samme, sier Mehl til kanalen.

Hun mener imidlertid at adgangen til å ta førerkort som 17-åring, må begrenses til distriktene her i landet.

– De største byene våre har et godt kollektivtilbud, og de har et mer komplisert trafikkbilde i sentrum, påpeker hun.

Mehl skal spille inn forslaget til Senterpartiets programkomité slik at de kan diskutere om det skal legges fram som forslag på landsmøtet til våren.