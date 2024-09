Regjeringens naturmelding møtt med stor skuffelse

Vi har alle god grunn til å være sinte i dag, mener MDG. Stortingsrepresentant Une Bastholm var blant mange som mener regjeringens stortingsmelding om naturmangfold kommer til kort.

– Naturnedbygginga i Norge er ute av kontroll. I to år har regjeringen stemt ned flere titalls forslag i Stortinget for å gjøre noe med det, men de har blokkert alt, i påvente av denne såkalte planen, sier hun .

– Summen av alt blir for mye

Naturmangfoldet her i landet er utsatt for trusler fra flere hold: Bit-for-bit nedbygging, klimaendringer, spredning av fremmede arter, overhøsting og forurensning. Den største truslene er arealtapet som finner sted når natur må vike for nye prosjekter, slo klimaminister Tore O. Sandvik (Ap) fast fredag da han la fram stortingsmeldingen.

– Hver enkelt handling som skader natur er ofte både legitim og kan ha gode motiver, men summen av påvirkninger kan bli for mye, sa Sandvik, som presenterte regjeringens plan sammen med landbruksminister Geir Pollestad (Sp).

Mål om å bevare 30 prosent av arealet

Overordnet vil regjeringen jobbe mer systematisk for å forhindre naturtap. I stortingsmeldingen «Bærekraftig bruk og bevaring av natur» listes det opp blant annet:

* 30 prosent av Norges landareal skal bevares innen 2030.

* Kommunene skal lede an arbeidet.

* Havområdene kommer regjeringen tilbake til.

* Et naturregnskap innføres fra 2026. Det skal gi oversikt over hvor mye natur vi har, hvilken tilstand den er i og hva naturgodenes bidrag er til norsk økonomi og samfunn.

* Hvert år skal Stortinget få oversikt over status, måloppnåelse og gjennomførte tiltak.

Det er i hovedsak kommunene som planlegger og forvalter arealer her i landet. Stortingsmeldingen er derfor innrettet for å gi kommunene bedre rammer og verktøy for å ta vare på naturen, ifølge de to statsrådene.

30 millioner kroner settes av til restaurering av natur, 20 millioner til en pott hvor kommunene kan søke om midler til naturtiltak, og 50 millioner kroner til et nytt naturkart, har statsminister Jonas Gahr Støre sagt til NRK.

– En vits

Stortingsmeldingen blir i stor grad sablet ned av naturvernorganisasjonene og flere politiske partier.

– Her er det altfor mye som skal ses på og vurderes, sier SVs Lars Haltbrekken. Vi berger ikke naturen med fine ord, konstaterer han, og mener regjeringen må vise større vilje til å slutte med aktivitet som ødelegger naturen.

– Når vi vet at regjeringen har planer om mer olje og gruveaktivitet til havs, og store utbyggingsplaner på land, så blir det ikke mye natur igjen, sier han, og nevner både hyttefelt og motorveier.

MDGs Une Bastholm er tydelig skuffet over mangelen på forslag. De løftene regjeringen har kommet med, framstår som en vits i lys av meldingen som nå er lagt fram, mener hun.

– At det viktigste tiltaket deres nå er et naturregnskap som etter hvert skal gi litt mer oversikt over problemet, uten noen nye tiltak for å fikse det, er helt vanvittig, sier Bastholm, som mener meldingen er en blankofullmakt til fortsatt mer nedbygging.

Reaksjonen er mildere fra Høyre, men partiet etterlyser en nasjonal plan for naturrestaurering, grep for sirkulær økonomi og en nasjonal kartlegging av «grått areal» slik at vi kan gjenbruke områder i stedet for å bygge ned natur.

– Kan ikke legge dette fram på naturtoppmøtet

Handlingsplanen viser hvordan Norge skal følge opp den globale naturavtalen som ble vedtatt i Montreal i Canada for to år siden. Naturvernforbundet mener Norge ikke kan reise til naturtoppmøtet i Colombia neste måned med denne planen i sekken.

– Regjeringen leverer til stryk om arealplanlegging. Hovedstrategien er økt kunnskap og veiledning. Det er åpenbart ikke nok, sier nestleder Pernille Bonnevie Hansen, som også er sterkt kritisk til at regjeringen ennå ikke har et nasjonalt mål for havvern.

Reaksjonene er sterke fra en rekke andre naturvernorganisasjoner. «Uredelig» og «juks», er ord WWF bruker, mens Spire kaller det regjeringen legger fram «flaut».

Stortinget må på banen for å sørge for at naturmeldingen kommer til å inneholde reelle tiltak, mener Natur og Ungdom, mens Den Norske Turistforening bemerker at det ikke virker som regjeringen har tatt inn over seg at vi står midt i en naturkrise.

– For å stoppe bit for bit nedbyggingen trenger vi tydeligere nasjonale rammer for kommunenes arealbruk, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang.