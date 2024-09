Kun én av fire i helse og omsorg i kommunene har heltidsjobb

I 2023 var andelen heltid i kommunale institusjoner 25 prosent og i hjemmetjenesten 28 prosent, skriver Helsedirektoratet.

I 2016 var andelen henholdsvis 19 og 20 prosent.

Gjennomsnittlig stillingsprosent blant disse yrkesgruppene var henholdsvis 59 og 57 prosent. Oslo er fylket der høyest andel jobber heltid i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner (32,7 prosent), mens Troms og Finnmark er best når det kommer til heltid i hjemmetjenester (30,7 prosent). I begge kategorier ligger Innlandet på bunn.

– Det er bra at vi ser en økning i heltidsstillinger og stillingsprosent, men andelen er fortsatt for lav. Vi ønsker flere heltidsansatte, da dette har positive ringvirkninger for brukere, pasienter og deres pårørende. De trenger å forholde seg til færre personer, slik at de kan oppleve tryggheten ved å være kjent med dem som skal hjelpe, sier divisjonsdirektør Helen Brandstorp i Helsedirektoratet.

Leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) reagerer på tallene.

– Dette går utover trygghet og stabilitet i pasientoppfølgingen, og det kan føre til at kommunene i større grad må ty til innleie. Våre tall viser at Kommune-Norge bruker stadig mer på innleie av sykepleiere, sier hun til TV 2.

