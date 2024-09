– Sekstiåtterne har ridd norsk europapolitikk som en mare

– Det er ikke riktig tidspunkt for en folkeavstemning om norsk EU-medlemskap nå, sier sentralstyremedlem i AUF Sandra Edith Kalland Tenud.

Onsdag inviterte arbeiderpartilagene på Grünerløkka, Sinsen, og Carl Berner i samarbeid med Dagsavisen til høstens tredje arrangement i rekken av «Politisk Pub».

Tema denne gangen var Norges europapolitikk. Ap-politiker og EU-venn Fredrik Mellem møtte AUFs Sandra Edith Kalland Tenud til diskusjon om temaet.

– Sekstiåttergenerasjonen har ridd norsk europapolitikk som en mare. Vi er etter alle praktiske formål med i EU, bortsett fra at vi ikke har innvirkning på utformingen av politikken, sier generalsekretær i Europabevegelsen og Ap-politiker, Fredrik Mellem.

Ung og imot

Sandra Tenud er ikke overbevist om at et fullverdig medlemskap er veien å gå.

– Jeg er født i 1998 og har aldri stemt over norsk EU-medlemskap. Jeg har bare dagens tilstand å ta utgangspunkt i, og det gjør at jeg er tydelig mot norsk EU-medlemskap. Jeg synes vi diskuterer det ofte, og har nesten ikke vært på en landsmøte hvor dette har vært oppe til debatt. For meg handler spørsmålet om Norge skal gå inn i EU eller ikke, og ikke om EU er en dårlig eller god ting. Det handler mye om arbeidslivet vårt, og jeg mener det er viktig, sier Ap-politiker Sandra Edit Tenud.

Fredrik Mellem og Sandra Tenud er begge Ap-politikere. Mens Mellem mener Norge må inn i EU som fullverdig medlem, er Tenud skeptisk til om det er en god idé. (Ulrik Øen Johnsen)

Bekymringsfullt fravær

Fredrik Mellem mener på sin side at det ikke er lurt av Norge å sitte på gangen når beslutninger som påvirker oss fattes i EU.

– Vår manglende tilstedeværelse i Brussel er bekymringsfull. Hver gang det er hovedsamling i FN er det oppslag på Dagsrevyen om hva Norges rolle skal være internasjonalt. Ser vi på Europa er det bare en liten diskusjon om direktivene vi får fra EU. Dette vil fortsette. EØS dekker riktignok ikke alt, men Norge har allerede sluttet seg til 103, snart 104 avtaler med EU utenom EØS. Hver gang det kommer noe fra EU er Norge raskt ute med å bli en del av det. Jeg tror dette handler mer om frykten for debatten enn i rasjonale i saken, sier Mellem.

Han mener Arbeiderpartiet har vært for lite synlig i EU-debatten.

– Arbeiderpartiet har feid denne debatten under teppet i 30 år. Vi kan ikke la være å ta de viktige debattene om vi skal være et stort sosialdemokratisk styringsparti som vi skal være, sier Mellem, og legger til:

– Dette kongeriket hadde hatt godt av et generasjonsskifte både i Høyre og Arbeiderpartiet. Jeg ser for meg at en ny generasjon politikere løfter dette som en sak på egne bein. Jeg tviler på at Erna og Jonas har lyst å brenne seg på denne saken mot slutten av sine politiske karrierer.

Fremover eller bakover

Tenud er enig i at EU-spørsmålet må diskuteres, og håper på en sterkere samling om europapolitikken i Arbeiderpartiet.

– Jeg håper vi sammen kan finne en felles front i Ap om EU-spørsmålet. Den uroen jeg har for demokratiet i Europa og for arbeidslivet i Norge står like sterkt selv når jeg lærer om EU, og hvordan et norsk EU-medlemskap ville sett ut. Det folk trenger å høre er hva et EU-medlemskap vil gjøre for disse tingene. Norsk arbeidsliv er den største grunnen til at jeg ikke ønsker EU-medlemskap, sier Hun.

Mellem er på sin side uenig i at arbeiderrettigheter ikke er en sentral del av EU-landenes agenda.

– Europeisk fagbevegelse er ikke bare for EU – de er til og med medlem i Europabevegelsen. Det er bred enighet om Europabevegelsen, og i andre land er den omtrent like «kontroversiell» som Norske Kvinners Sanitetsforening er i Norge. Folk i resten av Europa oppfatter ikke dette som et «venstre eller høyre-spørsmål», men som et «forover eller bakover-spørsmål», sier Mellem.

Hver onsdag fram til 13. november vil det denne høsten arrangeres panelsamtaler med politikere og samfunnsdebattanter som tar for seg et vidt spekter av politiske saker.

