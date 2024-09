Trekker seg fra avtaler mot a-krim

– Jeg synes oppriktig at de ikke tar samfunnsansvaret som offentlige etater og institusjoner skal ta, tordner Vidar Schei.

Han er leder i LO-leder i Fredrikstad, Ap-politiker i Fredrikstad kommune og leder av Fellesforbundet lokalt.

Med valgresultatet i 2023 blåste en blå bølge over det tradisjonelt Ap-styrte industrifylket Østfold. De borgerlige partiene, som nå styrer Fredrikstad, har allerede vedtatt at de ikke vil gi mer penger til organisasjonen Fair Play Bygg, som skal sørge for et seriøst arbeidsliv. På forrige ukes bystyremøte ble det klart at Østfold-kommunen heller ikke kommer til å videreutvikle den såkalte Fredrikstad-modellen, som skal sikre at offentlige etater ikke benytter seg av useriøse aktører i byggebransjen.

Da rant begeret over for Schei, som skrev et illsint debattinnlegg i lokalavisa. Som Ap-politiker hadde han, sammen med SV, Rødt, MDG og Bymiljølista fremmet forslag om å videreutvikle modellen.

– At de sa nei til dette, betyr at de ikke vil beskytte Fredrikstads arbeidsliv. Offentlige etater og instanser skal gå foran som et godt eksempel og bidra og lede an. Også vender de ryggen til tiltak som gir preventiv effekt og skal sikre at folk har et godt og trygt arbeidsliv, sier han til Dagsavisen.

Leder i Fair Play Bygg, Lars Mamen, mener dette setter foreningen i en kinkig situasjon.

– Det er kritisk for oss. Vi skulle utvidet nå, og ikke begrenset det, sier han.

Annen vurdering

At Fredrikstad trekker seg fra en tidligere avtale om å videreutvikle Fredrikstad-modellen, mener gruppeleder i Høyre, Anne Undahl, ikke bør påvirke Fredrikstads arbeidsliv eller hvorvidt kriminelle aktører opererer i kommunen.

– Fredrikstad kommune er i en anstrengt økonomisk situasjon, og vår fremste oppgave er å rydde opp og samtidig levere gode tjenester til innbyggerne våre. Det betyr at vi må prioritere hardere i fremtiden. Det er politi og påtalemyndighet som har ansvar for at arbeidslivskriminalitet forebygges og påtales. Den jobben støtter Fredrikstad kommune til fulle, skriver hun i e-post til Dagsavisen.

Fair Play Bygg

Fair Play Bygg er et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i bygg- og anleggsnæringen. Samarbeidet er finansiert gjennom frivillige bevilgninger og donasjoner. De har i dag tre ansatte i Oslo og en i Østfold.

Fair Play Bygg skal:

Gjenreise en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår

Gjenopprette omdømmet og øke rekrutteringen til næringen, og avsløre og fjerne de som ødelegger bransjens omdømme

Bidra til at det skal bli attraktivt å drive seriøst med fast ansatte, faglærte og lærlinger. En skal konkurrere på like vilkår, ikke mot kriminelle aktører

– Scheis forestilling om at bekjempelse av arbeidslivskriminalitet står og faller på kommunenes innsats deles ikke av oss i Høyre.

Et av problemene med dagens Fredrikstad-modell, mener Schei, er at det er en modell der kommunen forplikter seg til å ha kontroller, men at kommunen skal kontrollere seg selv

– Det blir fort bukken til havresekken-situasjon, mener han.

En stemme i kampen mot a-krim

Driften av Fair Play Bygg Østfold har vært, og er, betinget av økonomisk støtte fra ulike bidragsytere. Blant bidragsyterne inntil nylig er Halden, Sarpsborg, Moss og Fredrikstad kommuner. Fair Play Bygg har, i samarbeid med Fredrikstad kommune, tidligere avslørt at deler av arbeidskriminaliteten i Norge går hånd i hånd med ulovlig våpensalg, voldsbruk og salg av narkotika. Og at det er særlig i byggebransjen man ser dette.

Tor Østensvig er leder for Fair Play Bygg Østfold. Han sier han og Fair Play Bygg er glade for den støtten de har fått fra disse kommunene.

– Dessverre har nå Fredrikstad kommune kuttet denne støtten etter 2023 og økonomien til Fair Play Bygg Østfold er anstrengt på grunn av store kutt i bidrag fra de tre øvrige Østfold-kommunene i 2024, forteller Østensvig.

Dersom de skal kunne opprettholde aktiviteten etter 2024 er de avhengig av økonomisk støtte både fra kommunene, næringslivet og organisasjonene i arbeidslivet, sier Østensvig som nå er redd både offentlige og private aktører mister en viktig funksjon overfor byggnæringen.

– A-krim går ut over individene som er seriøse aktører i bransjen, det går ut over velferdsstaten i tapte skatter, og det går ut over forbrukere som får dårligere varer og tjenester, sier han.

– Næringene er avhengige av at de seriøse aktørene har en stemme i kampen mot a-krim. Og det er Fair Play Bygg. Uten Fair Play, mister alle i byggenæringen også de etablerte varslerutinene overfor arbeidslivskriminalitet som vi har bygget opp.

En av disse tjenestene er at om organisasjonen oppdager en useriøs aktør i Troms, så kan alle kommuner i Østfold bli varslet om dette og være obs på at dette ikke er noen de vil gjøre business med.

Ansetter politifolk

Nettopp det forebyggende aspektet, peker også Vidar Schei i LO på, som ekstra viktig.

– Jeg mener de skyter seg selv i foten, for om de sikrer at flere seriøse aktører får komme til i kommunen, jo større skatteinntekter får de av det og det blir mindre unndratt skatt, mener han.

– Den lille investeringen dette er, blir veid opp med økte inntekter på lang sikt, sier Schei.

– Jeg mener kontrollfunksjonen må ivaretas av noen utenfra, og her har Fair Play lykkes ved at de har besatt en del posisjoner med tidligere politifolk som er gode på å hente informasjon, finne folk, ha autoritet og gi trygghet.

Undahl i Høyre mener dette er en forenkling.

– Denne forenklingen av problemstillingen hjelper ikke debatten. Det er nå engang slik at det er samfunnsøkonomisk gagnlig å kvitte seg med all form for kriminalitet. Det er imidlertid viktig at ansvaret for oppfølgning skjer der det hører hjemme – og det er ikke i kommunen, mener hun.

– I et samfunn må vi ha tillit til at institusjonene omkring oss følger opp eget ansvar. Det er selve strukturen vi bygger samfunnet på. Å påtale og bekjempe kriminalitet er andres ansvar enn kommunens, forklarer hun videre.

