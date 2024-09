PST oppretter undersøkelsessak

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser PST til NTB. En norsk statsborger er blitt satt i sammenheng med angrepet forrige tirsdag. Mannen er stått oppført som eier av et bulgarsk selskap som er blitt koblet til handelen med personsøkerne som eksploderte.

– PST har opprettet en undersøkelsessak for å avklare om det har foregått straffbare handlinger på bakgrunn av påstandene i mediene om at et norskeid firma kan ha vært involvert i formidling av personsøkere til Hizbollah, sier politiadvokat i PST, Haris Hrenovica.

Politiadvokaten er nøye på understreke at det foreløpig ikke er noen konkret mistanke om at det er skjedd noe

– Det betyr at PST har startet innledende undersøkelser for å avdekke om det er grunnlag for å starte etterforskning, sier politiadvokaten.