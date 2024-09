Helsedirektoratet kan gi gebyr for brudd på alkoholloven

Det gjelder blant annet brudd på forbudet mot alkoholreklame, brudd på regler for produksjon av alkohol og brudd på regler for utlevering av privatimportert alkohol.

Det opplyser Helsedirektoratet på sine nettsider.

Tidligere har direktoratet bare hatt mulighet til å kreve retting av lovbruddet, og tvangsbot om rettingen ikke skjer innen en gitt frist. Nå derimot, kan selve lovbruddet sanksjoneres.

Kan bestemme hvor stort gebyret skal være

Helsedirektoratet skal vurdere hvorvidt en aktør skal få et gebyr, og hvor stort gebyret skal være, ut ifra alvorlighetsgraden av lovbruddet.

Gebyr for brudd på alkoholloven kan bare bli gitt for brudd som ble utført eller er pågående etter at reglene ble innført 17. september i år.

Generalsekretær Ragnhild Kaski i alkovettorganisasjonen Av-og-til er svært fornøyd med det nye regelverket.

– Dette var på tide! Vi er glade for at det endelig vil koste å bryte alkoholloven. Dette er en seier, ikke minst for barn og unge som daglig utsettes for alkoholreklame i sosiale medier, sier Kaski.

Krevende å følge opp forbudet

Hun peker på at det har vært krevende å følge opp reklameforbudet ettersom det knapt har vært noen konsekvenser av å bryte det. I tillegg har det vært liten sannsynlighet for å bli tatt for brudd.

– Sosiale medier har vært en frisone. De som har tjent på det, er de som tjener penger på alkohol og som bryter loven. De som har tapt på det, er nordmenn flest, og de i bransjen som følger lovverket, sier Kaski.

